СБУ показала навчання біля кордону з Білоруссю

Служба безпеки приєдналася до міжвідомчих навчань України, що проходять поблизу кордону з Білоруссю, повідомляє Корреспондент.

У рамках спеціальної операції Полісся силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів через кордон, передає пресслужба відомства.

"За легендою навчань, група диверсантів завчасно прибула на територію України для координації дій мігрантів. Водночас кілька груп іноземців намагаються незаконно перетнути державний кордон" , - розповіли в СБУ.

"Мігрантів" виявили та затримали у занедбаній будівлі неподалік кордону. Серед затриманих "зловмисників" було проведено фільтраційні заходи щодо виявлення ймовірних терористів.