У США через "Омікрон" обвалився фондовий ринок

На тлі новин про перший підтверджений випадок штаму коронавірусу Омікрон у США основні американські біржові індекси обвалилися. Про це свідчать дані Нью-Йоркської фондової біржі, повідомляє Корреспондент.

Так, на момент закриття торгів промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,3%, індекс 500 найбільших американських компаній S&P 500 – на 1,2%, індекс електронної біржі Nasdaq – на 1,8%. Крім того, на 1,62%, до 65,13 долара за барель, знизилися січневі ф'ючерси на нафту марки WTI.

Також подешевшали акції найбільших американських авіаперевізників: American Airlines – на 7,97%, Delta Airlines – на 7,36%, United Airlines – на 7,57%.

Падіння вартості акцій, на 11,8%, зафіксовано й у компанії Moderna, яка виготовляє вакцини від коронавірусу. Разом з тим цінні папери корпорацій Pfizer та Johnson&Johnson зросли в ціні на 1,74% та 1,41% відповідно.