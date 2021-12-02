Канада допоможе Україні стримувати Росію - Кулеба

Міністри закордонних справ України тта Канади Дмитро Кулеба і Мелані Жолі домовилися про зміцнення Особливого партнерства двох країн. Зустріч відбулася на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО в Ризі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Глави української та канадської дипломатії обговорили конкретні кроки в рамках комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, передає МЗС України.

"Якщо в Росії будуть бачити, що Захід серйозно ставиться до нинішньої ситуації і готовий до рішучих дій, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь - яких військових авантюр" , - переконаний Кулеба.

Він подякував канадській стороні за готовність працювати разом з Україною над стримуванням РФ. Міністр також висловив особливу подяку Канаді за тверду і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України конкретними діями, зокрема, багаторічну участь в операції UNIFIER, яка ефективно посилює Збройні Сили України.

Зазначається, що керівники зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальшу співпрацю в галузі безпеки та оборони, а також скоординували спільну позицію до наступного етапу проведення переговорів з Іраном щодо притягнення до відповідальності винних у справі збитого літака PS752.