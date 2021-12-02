Головний офіс Tesla повністю переїхав у Техас

Американська компанія Tesla з виробництва електроавтомобілів, зарядного та іншого обладнання, завершила процес перенесення центрального офісу зі штату Каліфорнія до столиці Техасу, міста Остін, повідомляє Укрінформ.

«Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas» , - йдеться в офіційному документі компанії, поданому до Комісії з питань цінних паперів та бірж США.

Очікується, що нова гігафабрика в Остіні, куди переїхала штаб-квартира компанії, завершить реновації до кінця нинішнього року. Там планується виробництво автомобілів Cybertruck, Model 2, Model Y та іншої техніки.