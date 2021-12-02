Макрон назвав Джонсона "клоуном" - The Telegraph

Президент Франції Еммануель Макрон у приватній розмові назвав британського прем'єра Бориса Джонсона «клоуном». Згідно з інформацією The Telegraph, Макрон зневажливо висловився про Джонсона під час поїздки до Хорватії 24 листопада, незабаром після загибелі 27 мігрантів у протоці Ла-Манш, повідомляє Новое время.

Після цього Макрон і Джонсон провели телефонні переговори щодо трагедії, під час яких радники президента Франції дізналися, що британський прем'єр опублікував у своєму Twitter «лист, який він щойно відправив Макрону і який Макрон ще не встиг прочитати». У листі містилися пропозиції Британії щодо створення спільних патрулів і нової двосторонньої угоди, яка передбачає негайне повернення всіх, хто перетинає Ла-Манш. Макрон назвав вимоги та публікацію листа в Мережі «несерйозними», зазначає видання.

Після розмови з Джонсоном того ж дня розлючений Макрон нібито заявив невеликій групі своїх радників, що це «весь час той самий цирк» і що «сумно бачити таку прекрасну країну... під керівництвом клоуна».

Повідомляється, що французький президент згадав «сосискову війну», суперечку щодо вилову риби і скандал з підводними човнами, і сказав, що Джонсон «позиціонує себе як жертву і робить Францію цапом-відбувайлом». На думку Макрона, напруженість у відносинах між Францією та Британією почалася після Brexit і подальшої торгової угоди 24 грудня 2020 року, а Джонсон «швидко зрозумів, що ситуація для британців катастрофічна: у бензоколонках немає бензину, більше немає цілої купи речей».