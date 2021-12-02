Венедиктова пояснила дії СБУ після заяви Зеленського про переворот

Служба безпеки України порушила справу за фактом підготовки протиправних дій, спрямованих на захоплення державної влади через кілька днів після відповідної заяви Президента, оскільки розвідувальні органи перевіряли інформацію. Про це заявила у коментарі журналістам генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема, за її словами, відповідні дані до ЄРДР були внесені 28 листопада.

"Я подивилася історію, яким чином кримінальне провадження вносилася до ЄРДР. Чому у нас такі речі пов'язані з таймінгом? Оскільки історія... так чи інакше пов'язана з інформацією розвідорганів, СБУ, яка вносила до ЄРДР, перевіряла інформацію, аналізувала і вже безпосередньо слідство розпочало свою роботу" , - сказала Венедиктова.

При цьому генпрокурор додала, що не може розповісти про деталі слідства та закликала дочекатися офіційної інформації СБУ.