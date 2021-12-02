Лукашенко заявив, що мігрантів до кордону з Польщею доставляли чеченці
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що доставці мігрантів до кордонів Польщі сприяли росіяни, серед яких були чеченці, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Лукашенко повідомив, що мігрантам могли також допомагати долати кордон та потрапляти до Польщі.
«Але тут працювали провідники й з Росії, і дякую чеченцям — організовані люди. Вони найорганізованіші тут були, організовуючи потік. Вони допомагали людям з Мінська потрапляти на кордон, можливо, і долати кордон», - заявив Лукашенко.