Лукашенко заявив, що мігрантів до кордону з Польщею доставляли чеченці

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що доставці мігрантів до кордонів Польщі сприяли росіяни, серед яких були чеченці, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Лукашенко повідомив, що мігрантам могли також допомагати долати кордон та потрапляти до Польщі.