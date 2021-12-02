У Кабміні озвучили плани щодо вакцинації українців
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська влада планує до кінця 2021 року прищепити від коронавірусу більшість дорослого населення країни, повідомляє Корреспондент.
Згідно з інформацією із сайту урядового порталу, про це йшлося на зустрічі членів Кабміну з представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій.
Так, у ході переговорів прем'єр висловив подяку співрозмовникам за позицію щодо популяризації процесу вакцинації проти COVID-19.
"Власний приклад щеплення та відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало гарний поштовх процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це, безперечно, допоможе зберегти багато життів" , - сказав Шмигаль.