У Кабміні озвучили плани щодо вакцинації українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська влада планує до кінця 2021 року прищепити від коронавірусу більшість дорослого населення країни, повідомляє Корреспондент.

Згідно з інформацією із сайту урядового порталу, про це йшлося на зустрічі членів Кабміну з представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій.

Так, у ході переговорів прем'єр висловив подяку співрозмовникам за позицію щодо популяризації процесу вакцинації проти COVID-19.