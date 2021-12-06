Які продукти заборонені людям з першою групою крові

Люди з І(0) групою крові обов’язково мають вводити у свій раціон продукти, які збагачені високим вмістом білка, а саме: рибу, яйця, курятину, овочі, бобові тощо. Щодо заборон, то рекомендовано зменшити у своєму меню кількість молочних продуктів та пшениці, які можуть викликати проблеми травної системи. Також слід прибрати зі свого раціону "харчове сміття" (кофеїн, алкогольні напої, фастфуд) та регулярно додавати до повсякденних активностей спортивні вправи, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідає американський лікар натуропатії Пітер Д’Адамо. Саме він є автором найвідомішої у світі теорії правильного харчування "4 групи крові – 4 шляхи до здоров’я". Суть його дослідження полягає в тому, що всі продукти харчування, потрапляючи до нашого організму, вступають із кожною групою крові у певну хімічну реакцію.

Дослідження особливостей функціонування організму показали, що носії першої групи крові мають тенденцію до продукування вищого рівня шлункової кислоти. Але з іншого боку, саме їм властива чудова здатність до швидкого перетравлення як білків, так і жирів. З огляду на це лікар Пітер Д’Адамо стверджує, що серед захворювань, яких слід остерігатися людям з І(0) групою крові, перші місця посідають виразка шлунку та порушення функцій щитоподібної залози.