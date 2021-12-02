Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 1 грудня підвищився на 2 коп. до 27.23 за 1 долар.

Курс євро впав на 8 коп. до 30.84 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 36.27 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 29.58 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.67 за 1 польський злотий.