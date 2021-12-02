Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 1 грудня підвищився на 2 коп. до 27.23 за 1 долар.

Курс євро впав на 8 коп. до 30.84 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 36.27 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 29.58 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.67 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.229 600 +0.015
EUR Євро 30.844 300 --0.078
RUB Рубль 0.368 310 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 36.269 800 --0.041
CHF Швейцарський франк 29.576 500 --0.083
PLN Польський злотий 6.673 100 +0.037

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