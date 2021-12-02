Курс валют НБУ на 2 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 1 грудня підвищився на 2 коп. до 27.23 за 1 долар.
Курс євро впав на 8 коп. до 30.84 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 36.27 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 29.58 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.229 600
|EUR
|Євро
|30.844 300
|RUB
|Рубль
|0.368 310
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.269 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.576 500
|PLN
|Польський злотий
|6.673 100