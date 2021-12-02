Путін може дуже швидко вторгнутися в Україну – Блінкен
Президент Російської Федерації Володимир Путін створив можливість для дуже швидкого здійснення вторгнення в Україну, якщо він прийме таке рішення, повідомляє УНІАН.
Є докази того, що РФ підготувала плани значних агресивних дій щодо української держави, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Ризі.
За його словами, в плани входять зусилля з розхитування нашої країни зсередини, а також "великомасштабні військові операції". Головний американський дипломат підкреслив, що поки невідомо, чи вирішив лідер Росії вдиратися в Україну.
"Але ми знаємо, що він створив можливість зробити це дуже швидко, якщо він так вирішить", – заявив держсекретар.