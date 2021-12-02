Лукашенко оцінив можливість запуску єдиної валюти Білорусі та РФ

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оцінив перспективи створення єдиної валюти із Росією, повідомляє Газета.ru.

Голова держави заявив, що це вищий рівень інтеграції, до якого Москва та Мінськ ще не підійшли.

«Підійдемо – вирішуватимемо» , – сказав білоруський лідер у інтерв'ю російському виданню.

Він також зазначив, що це питання поки що підіймати не потрібно. За словами політика, до створення єдиної валюти "треба прийти step by step".

Раніше на тему можливого запровадження єдиної валюти говорив і президент Росії Володимир Путін. За його словами, у цьому напрямку вже зроблено перші кроки. Путін зазначив, що Центральний банк РФ і Банк Білорусії повинні гармонізувати грошово-кредитну політику, домогтися інтеграції платіжних систем, інформаційної безпеки у фінансовій сфері.

Також Путін повідомив, що між двома державами планується створення єдиного платіжного простору.