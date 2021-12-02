Дітям пообіцяли $666 млн: кожному по $555 – звідки гроші

Під час свого виступу у Верховній Раді 1 грудня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження для всіх новонароджених українців "економічних паспортів". За словами глави держави, гроші у майбутньому спрямують на персональні накопичувальні рахунки, на які нарахують певну частину доходів бюджету від рентного збору за надрокористування, повідомляє UBR.

Законопроект, який затвердить цю новацію, очікується в парламенті до 10 грудня. Проте, деякі його деталі відомі вже зараз.

Зокрема, витрати дозволять лише після досягнення повноліття і, як можна судити з промови президента, виключно на купівлю житла в Україні або на навчання всередині країни.

Зеленський не уточнив, на яку суму зможуть претендувати громадяни, але за нього це зробив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. У коментарі ЗМІ він зазначив, що на економічному паспорті до повноліття людини має накопичитись близько $10 тис. (у гривневому еквіваленті та з урахуванням інфляції).

Кошти при цьому нараховуватимуться щомісяця. Політик також додав, що якщо людина не захоче витрачати гроші ні на житло, ні на освіту, то зможе покласти їх у пенсійний фонд.

Проте $10 тисяч – лише орієнтир, якого прагне влада. Підсумкова сума залежатиме від обсягу ренти за надрокористування, яку держава отримує від компаній, які видобувають корисні копалини.

Як зазначив Гетманцев, у проекті закону пропишуть певний відсоток від цієї доходної статті, який піде на фінансування програми.

Тим часом у опитаних експертів виникли сумніви як щодо того, що держава зможе подужати реалізацію чергового амбітного задуму влади, так і її доцільності.

Скільки потрібно грошей

Розмір фінансування природним чином залежатиме від народжуваності в Україні – влада підкреслює, що гроші дадуть кожному новонародженому громадянину. Проте, за словами Гетманцева, у тому, дітей якого року народження включати до програми, поки що немає визначеності.

Безпосередньо голова податкового комітету виступає за "видачу" економічних паспортів, починаючи з 2019 року народження.

"Ми прийшли до влади у 2019 році, обіцяли це у 2019 році" , – пояснив представник "Слуг народу".

Попередньо пропонувалося поширити програму на дітей починаючи з 2021 року народження, але до підсумкового законопроекту, зазначив Гетманцев, все ж таки потрапить варіант із відкриттям рахунків для народжених з 2019 року.

До речі, в середньому протягом року в Україні народжується близько 300 тис. осіб.

Як розповів нам Гетманцев, законопроект про економічні паспорти, швидше за все, ухвалять загалом уже 2022 року. У такому разі, і якщо гроші почнуть нараховуватись на рахунки з 2022 року, наступного року необхідно врахувати виплати для 1,2 млн осіб.

Щоб кожен із них отримав на "паспорт" по $10 тис. через 16-18 років, щороку їм має надходити по $555. Таким чином, уже 2022 року бюджету потрібно знайти на ці цілі $666 млн або понад 18 млрд грн.

Якщо все ж таки розпочати розповсюдження програми з дітей, народжених у 2021-му, то, відповідно, розмір необхідного фінансування скоротиться вдвічі, до 9 млрд грн на рік.

Водночас, згідно із проектом бюджету на 2022 рік, у ньому заплановано 65,7 млрд грн надходжень від ренти за користування надрами загальнодержавного значення, що становить 5% від усіх запланованих доходів.

Пояснюючи, що гроші накопичуватимуться на економічному паспорті рік у рік за рахунок рентних надходжень, Гетманцев висловив переконання, що цієї статті доходів скарбниці вистачить "із запасом" на реалізацію ініціативи.

"Але ми не виключаємо, що у майбутньому джерелами фінансування програми може стати приватизація, частина прибутку держпідприємств, або частина ввізного ПДВ. Це буде обговорюватися, але поки що нам достатньо ренти на корисні копалини", – сказав голова податкового комітету.

Занадто багато "хочучок"

Говорити про реалізацію програми передчасно, доки не прийнято держбюджет на 2022 рік, висловив думку експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

Він зазначив, що у проекті бюджету, який прийматиметься у другому читанні, витрати на економічні паспорти відсутні. А ухвалити проект закону у другому читанні можуть уже сьогодні, 2 грудня.

Гетманцев пояснив нам, що хоч законопроект про економічні паспорти прийматиметься значно пізніше, але згодом Верховна Рада, у разі потреби, ухвалить зміни до бюджету на 2022 рік.

Тим не менш, проблема не тільки в технічній стороні питання, пояснює Пензін.

"Міжнародний валютний фонд чітко окреслив умову виділення траншу на $2,2 млрд – в українському бюджеті дефіцит на 2022 рік не повинен перевищувати 188 млрд грн. Рентні платежі – один із суттєвих наповнювачів скарбниці. І якщо щось у ньому зменшити, то необхідно знайти компенсатор" , - зазначив експерт.

Варто зазначити, що граничний обсяг дефіциту бюджету у новій редакції бюджетного законопроекту запропонували збільшити до 188,79 млрд грн.

З пошуком компенсатора можуть бути проблеми, вважає Пендзін, вказуючи на інші численні програми влади:

термомодернізацію багатоповерхівок, на яку, за словами Зеленського, планується виділити 100 млрд грн. за три роки;

виділення 1 тис. грн за добровільну вакцинацію (загалом 3 млрд грн);

дорожнє будівництво;

дешеві кредити для бізнесу та фізосіб.

Чи така допомога потрібна дітям

У свою чергу, у старшого економіста дослідницького центру CASE Україна Володимира Дубровського виникли сумніви щодо доцільності програми. Він зазначає, що для забезпечення допомоги у $10 тис. навіть 300 тис. дітей, які народжуються в Україні за рік, необхідно виділити $3 млрд за 18 років.

У той же час цим грошам можна було б знайти найкраще застосування. Дубровський пояснює, що відкладати такий обсяг коштів, і при цьому брати гроші у міжнародних позичальників, "досить спірна ідея".

"Україні досить дорого коштує забезпечення держборгу - на це потрібно витрачати близько 4% доходів бюджету на рік, що перевищує бюджетний дефіцит" , - зазначив експерт.

Він вважає, що якщо виділити необхідну для економічних паспортів суму на погашення або обнулення держборгу, "вантаж" його майбутнього повернення буде знято з підростаючого покоління і таким чином їм буде забезпечено кращі життєві умови.