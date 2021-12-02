МКС закриється за 8 років: як люди потраплять на Марс

Комерційні космічні станції стануть ключовою сходинкою на шляху людства до Марса та інших планет, повідомляє Сьогодні.

НАСА прагне відправити астронавтів на Місяць цього десятиліття і на Червону планету в 2030 роках, але МКС е вже не допоможе, пише Space.

Відповідно до поточних планів агентства, пов'язані з цими польотами дослідження не будуть завершені до 2030 року – Передбачуваної дати виведення МКС з експлуатації.

Що цікаво, офіційно МКС затверджено для роботи тільки до 2024 року, проте її роботу можуть розтягнути ще 6 років.

У зв'язку з наближенням дати закриття NASA заохочує відкриття та розвиток приватних космічних станцій, щоб заповнити будь-які прогалини в орбітальних дослідженнях.

Наприклад, х'юстонська компанія Axiom Space планує в найближчі два роки здійснити чотири польоти на МКС із приватним екіпажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Перший з цих польотів відбудеться вже в лютому 2022 року. Axiom планує запустити комерційний модуль на МКС у вересні 2024 року, а потім надіслати ще три модулі.

З доставкою четвертого модуля станція отримає можливість працювати автономно від МКС, а потім і відокремитися, щоб стати незалежною космічною станцією наступного покоління.

Вона отримає модернізовані приміщення для екіпажу, збільшену вантажопідйомність та спеціальний модуль з виробничою та дослідницькою лабораторіями.