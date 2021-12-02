Пентагон закликав РФ "зменшити температуру" на кордоні України

Глава Пентагону Ллойд Остін закликав Росію бути більш відкритою у зв'язку із ситуацією навколо України, повідомляє Лента.Ру.

Про це він заявив на зустрічі зі своїм колегою з Південної Кореї Со Уком у Сеулі.

Остін, коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, зазначив, що у США сподіваються на Москву у питанні "зниження температури" у регіоні. За його словами, у Вашингтоні розраховують, що російський президент Володимир Путін буде більш відкритим, а російська влада працюватиме над вирішенням питань та проблем.