Netflix різко наростив абонбазу в Україні

Провайдер "Ланет", який обслуговує 230 тис. інтернет-користувачів, відзначив різке збільшення в Україні кількості передплатників міжнародного стрімінгового сервісу Netflix протягом останніх двох місяців, повідомляє UBR.

Якщо на початок жовтня кількість активних користувачів зазначеної ОТТ-платформи перевищувала 50 тис., то на 30 листопада їхня кількість збільшилася до 140 тис. Про це розповів директор "Ланета" Маріан Івасюк.

За його словами, таке зростання пов'язане з активізацією маркетингової стратегії Netflix – з'явилася реклама у сервісах Google, Facebook та Microsoft.

Крім цього, компанія "запустила український інтерфейс, розширила українськомовну бібліотеку, знизила ціни до рівня локальних" .

Нагадаємо, що 1 жовтня стало відомо про запуск домену netflix.ua, а також офіційних україномовних сторінок у Instagram та Facebook. Пізніше в середині листопада Netflix повідомив про значне зниження цін на свої пакети для українських користувачів.

Так, щомісячний мінімальний тариф зменшився з 7,99 євро до 4,99 євро, а найдорожчий – з 11,99 до 9,99 євро.