Що очікується на валютному ринку у четвер

Перевищення попиту над пропозицією в перший день зими призвело до зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку до 27,30 гривень на купівлі та 27,34 гривень на продажу.

Національний банк провів три поспіль інтервенції із продажу валюти, щоб збити ажіотаж. І лише після третього виходу регулятора продавці, які взяли паузу, почали ворушитися та виставляти свої заявки. Активно купували валюту як імпортери енергоносіїв, так і іноземні компанії, котрі займалися конвертацією отриманих дивідендів. Не відставали від них і інвестори, які отримали гривню від погашення ОВДП. Всім терміново знадобилася валюта. Попит збережеться і сьогодні, тому з самого ранку гривня буде під тиском. І лише Національний банк вирішить, до якого рівня дозволить зрости долару.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,28/27,35 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у середу подорожчав на 10 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,22-27,23 гривні. Вже до обіду цінник виріс до 27,28 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,32-27,33 гривень. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,31-27,33 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Існують всі передумови очікувати продовження зростання ціни готівкової валюти.

Євро на ринку FOREX у середу весь день здійснював різкі рухи між рівнями 1,1303 та 1,1359 долара, не в змозі визначитися з подальшим напрямком руху. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1315-1,1339 доларів. Готівковий євро у столиці за день подорожчав на 15 копійок: уранці його продавали за 30,75-30,80 гривень; надвечір ціна піднялася до 30,90-30,95 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,90-30,92 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX.

Російський рубль у середу продовжив зміцнення до американського долара і виріс до 73,70 рублів за долар, але до кінця дня знову опустився до 74,40 рублів за долар. Вранці четверга він торгується у діапазоні 73,95-74,30 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вчора вдень продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів; надвечір деякі обмінні пункти підняли продаж до 3,66 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати до 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.