Дотримання Мінських домовленостей вирішило б проблему Донбасу – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що вирішенням проблеми на сході України стало б виконання умов Мінських домовленостей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські домовленості мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України" , - заявив він в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV у Ризі.

Держсекретар зазначив, що перед зустріччю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, він провів численні консультації щодо російсько-українського конфлікту з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї" , - наголосив він.