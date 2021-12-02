Кешбек 5-10% від банків відійде у минуле – ПриватБанк

Кешбек-програми можуть залишитися в портфелі українських банків як сервіс за преміум-картами, але як масовий продукт "з вау-ефектом та побудованим на цьому маркетингу" кешбек 5-10%, можливо, піде в минуле, повідомляє UBR.

Таку оцінку висловили у прес-службі державного ПриватБанку. Нагадаємо, раніше міжнародні платіжні системи (МПС) Mastercard та Visa знизили розмір своєї частки (інтерчейнджу) у ставці еквайрингу. Її вони віддають банкам-емітентам платіжних карток, а вони, у свою чергу, фінансують із цього приводу програми лояльності для клієнтів, у тому числі кешбек.

Через зниження інтерчейнджу свою кешбек-програму вже довелося скоротити monobank.

У ПриватБанку вважають, що тепер кешбек, який в Україні був масовим продуктом виключно завдяки високому інтерчейнджу, тепер пропонуватиметься в тому ж вигляді, що і в Європі та США – як послуга з преміум-карт.

Також кешбек може зберегтися у вигляді партнерських програм торговців із українськими банками.

"Іншими словами, продавцям доведеться боротися за клієнта за допомогою кешбеків через банківські фінансові інструменти" , - висловили думку в ПриватБанку.

Втім, у "Приваті" також припустили, що в минуле піде і масовий випуск преміальних карткових рахунків.

Прагнення поголовного випуску карт якомога вищого класу (Platinum, World Debit), як вважають у "Приваті", ніяк не поєднувалося "ні з реальними потребами карткоутримувача, ні з відповідністю статусу картки фінансовому потоку по ній" .

"Причина переходу на тотальну емісію преміум-карток була одна – високий інтерчейндж" , – висловили думку у прес-службі.

Також у ПриватБанку пояснювали, що завдяки зниженню частки інтерчейнджу вони зможуть знизити і свою ставку еквайрингу для торговців, які користуються їхніми POS-терміналами. Це дозволить зберегти зростання культури безготівкових платежів на колишньому рівні, незважаючи на скорочення кешбеку.