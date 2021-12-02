Кешбек 5-10% від банків відійде у минуле – ПриватБанк
Кешбек-програми можуть залишитися в портфелі українських банків як сервіс за преміум-картами, але як масовий продукт "з вау-ефектом та побудованим на цьому маркетингу" кешбек 5-10%, можливо, піде в минуле, повідомляє UBR.
Таку оцінку висловили у прес-службі державного ПриватБанку. Нагадаємо, раніше міжнародні платіжні системи (МПС) Mastercard та Visa знизили розмір своєї частки (інтерчейнджу) у ставці еквайрингу. Її вони віддають банкам-емітентам платіжних карток, а вони, у свою чергу, фінансують із цього приводу програми лояльності для клієнтів, у тому числі кешбек.
Через зниження інтерчейнджу свою кешбек-програму вже довелося скоротити monobank.
У ПриватБанку вважають, що тепер кешбек, який в Україні був масовим продуктом виключно завдяки високому інтерчейнджу, тепер пропонуватиметься в тому ж вигляді, що і в Європі та США – як послуга з преміум-карт.
Також кешбек може зберегтися у вигляді партнерських програм торговців із українськими банками.
"Іншими словами, продавцям доведеться боротися за клієнта за допомогою кешбеків через банківські фінансові інструменти" , - висловили думку в ПриватБанку.
Втім, у "Приваті" також припустили, що в минуле піде і масовий випуск преміальних карткових рахунків.
Прагнення поголовного випуску карт якомога вищого класу (Platinum, World Debit), як вважають у "Приваті", ніяк не поєднувалося
"ні з реальними потребами карткоутримувача, ні з відповідністю статусу картки фінансовому потоку по ній".
"Причина переходу на тотальну емісію преміум-карток була одна – високий інтерчейндж" , – висловили думку у прес-службі.
Також у ПриватБанку пояснювали, що завдяки зниженню частки інтерчейнджу вони зможуть знизити і свою ставку еквайрингу для торговців, які користуються їхніми POS-терміналами. Це дозволить зберегти зростання культури безготівкових платежів на колишньому рівні, незважаючи на скорочення кешбеку.
"Цей тренд почався задовго до того, коли окремі банки стали масово впроваджувати бонусні програми за рахунок високої комісії інтерчейндж, яку вони отримували за емітованими картками. Цей тренд не сповільниться, тому що набагато більше для нього означає розвиток інфраструктури для карткових розрахунків - POS-терміналів. Бажання і готовність продавця приймати оплату за терміналом - первинне для розвитку безготівкових платежів" , - впевнені в ПриватБанку.