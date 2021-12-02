Мексика отримає власну вакцину від коронавірусу

Мексика завершить розробку своєї COVID-вакцини Patria у 2022 році. Про це заявив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор у четвер, 2 грудня, повідомляє Корреспондент.

Обрадор подав доповідь про діяльність свого уряду. На заході були присутні десятки тисяч глядачів.

"Наступного року, якщо все піде добре, ми отримаємо вакцину Patria" , - сказав Обрадор.

Мексиканські вчені розпочали першу фазу клінічних досліджень вакцини Patria ще у квітні.

Загалом у країні вже використано 132,63 млн препаратів різних виробників, а повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 65 млн осіб.