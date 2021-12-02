Астронавти NASA сьогодні вийдуть у відкритий космос

У четвер, 2 грудня американські астронавти Том Маршберн та Кайла Беррон вийдуть у відкритий космос із борту Міжнародної космічної станції. Вони замінять на поверхні МКС антену, що вийшла із ладу, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) в Twitter.

"Том Маршберн та Кайла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени" , - йдеться в повідомленні.

Як інформують у NASA вихід астронавтів запланований на 07:10 за часом Східного узбережжя США (о 14:10 за київським часом) з модуля Quest. Сама ж трансляція почнеться вже о 12:30.

Передбачається, що вихід астронавтів триватиме близько 6,5 години.

Нагадаємо, раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) перенесло вихід астронавтів на МКС у відкритий космос, що був запланований на 30 листопада.

Причиною тому називали "ймовірні ризики", як пізніше стало відомо космічне сміття, що становило ризики для астронавтів.