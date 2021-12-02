У Німеччині рекордний приріст летальних випадків коронавірусу з лютого

У Німеччині минулої доби від наслідків коронавірусної інфекції померли ще 446 людей - максимум за останні дев'ять місяців, повідомив Інститут імені Роберта Коха, повідомляє Корреспондент.

Найвищий показник смертей - 490 за добу - був зафіксований 20 лютого.

Експерти зазначають, що кількість смертей найближчими днями, імовірно, збільшиться, оскільки останнім часом у Німеччині фіксувалися пікові показники зараження і між зараженням та смертю минає певний час.

На сьогодні смертність від коронавірусу у ФРН вдвічі нижча, ніж на піку другої хвилі пандемії наприкінці 2020 року, незважаючи на те, що зараз у країні вірусом заражається значно більше людей, ніж рік тому. Експерти пояснюють це позитивним впливом вакцинації, що захищає від тяжкого перебігу хвороби.