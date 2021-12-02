Нуланд: Багато хто в РФ хотів б жити в такій країні, як Україна

На думку заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна, повідомляє Ліга.net.

Про це вона заявила на Київському безпековому форумі.

Нуланд розмірковувала про активність Росії біля кордонів України. За її словами, дуже важливо, щоб Україна показувала приклад народної єдності й надалі працювала над створенням справедливої демократичної країни.

"Мені не треба пояснювати вам, що це означає. Йдеться про мирне співіснування між вами. Багато хто з росіян хотів би жити в такій країні, як у вас" , – сказала вона.

Вона нагадала, що держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі НАТО закликав РФ відвести війська та вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. Українців же він закликав до єдності та стриманості, щоб не потрапити до "пасток провокацій", які може створити Росія, зазначила Нуланд.