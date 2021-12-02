Кулеба і Блінкен на засіданні ОБСЄ "поставили на місце" Лаврова

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Європейська правда.

Про це кореспонденту розповіли поінформовані джерела.

Вчора ввечері наприкінці робочої неформальної вечері, з якої почалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод і зриві режиму припинення вогню на Донбасі.

"Свій виступ він супроводив тезами роспропаганди про держпереворот та нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну сутичку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце" , - розповів співрозмовник.

За словами міністра, загальновідомим є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.

До обміну думками приєднався Ентоні Блінкен, який рішуче підтримав українського колегу.

Після цього Лавров взяв слово вдруге, при цьому був роздратований, і вдруге отримав відповідь Кулеби та Блінкена.