В Одесі на заводі Міноборони стався витік хлору
У Малиновському районі Одеси на території держпідприємства розгерметизувалася ємність із хлором, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася вранці 1 грудня на околиці міста, у промзоні.
"На відкритій території ДП "Південьвійськбуд" (підпорядковується Міністерству оборони — ред.) сталася розгерметизація ємності з залишками рідкого хлору. Попередньо — внаслідок висвердлювання отвору невстановленою особою в металевому балоні на 800 літрів", — кажуть у ДСНС.
Ніхто не постраждав, витік хлору швидко усунули. Рятувальники наклали бандаж на пошкоджену ємність, осадили випаровування розпиленими струменями води, заміряли концентрацію хлору в повітрі.
Працівники підприємства відновили герметичність ємності.
Станом на 18:00 1 грудня перевищення концентрації хлору на відстані 5 метрів від місця виливу не було.