В Одесі на заводі Міноборони стався витік хлору

У Малиновському районі Одеси на території держпідприємства розгерметизувалася ємність із хлором, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася вранці 1 грудня на околиці міста, у промзоні.

"На відкритій території ДП "Південьвійськбуд" (підпорядковується Міністерству оборони — ред.) сталася розгерметизація ємності з залишками рідкого хлору. Попередньо — внаслідок висвердлювання отвору невстановленою особою в металевому балоні на 800 літрів" , — кажуть у ДСНС.

Працівники підприємства відновили герметичність ємності / Фото: ДСНС

Ніхто не постраждав, витік хлору швидко усунули. Рятувальники наклали бандаж на пошкоджену ємність, осадили випаровування розпиленими струменями води, заміряли концентрацію хлору в повітрі.

Працівники підприємства відновили герметичність ємності.

Станом на 18:00 1 грудня перевищення концентрації хлору на відстані 5 метрів від місця виливу не було.