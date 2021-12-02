Вчені відзначили відсутність тяжких випадків захворювання на омікрон-штам

Австралійські вчені та лікарі зазначили, що поки що не зафіксовано тяжких випадків захворювання серед заражених омікрон-штамом коронавірусу. Це вказує на те, що його не варто вважати небезпечнішим за інші різновиди інфекції. Про це з посиланням на Bloomberg, повідомляє Лента.Ру.

"Серед майже 300 випадків зараження, які спостерігаються в низці країн по всьому світу, симптоми досить м'які, або їх немає зовсім" , - підкреслив головний лікар Австралії Пол Келлі.

При цьому відсутність доказів небезпеки омікрон-штаму не говорить про те, що він є абсолютно нешкідливим. Крім того, поки що вчені не з'ясували, як існуючі вакцини проти COVID-19 впораються з новим різновидом вірусу.