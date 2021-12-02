Постачальники логістичних послуг зазнають рекордних збитків

Карантинні обмеження і так звана чип-криза завдають величезної шкоди всьому автомобільному ринку. І це не тільки автовиробники та імпортери, а й логістичні компанії, які доставляють нові автомобілі на склади та до автосалонів, повідомляє Autoconsulting.

Сьогодні Асоціація Європейських перевізників автомобілів ECG звернулася до автовиробників із вимогою гарантувати обсяги виробництва, інакше може статися те саме, що й із чипами.

Як стало відомо з Конференції ECG, яка цієї осені пройшла в Брюсселі, практично всі постачальники логістичних послуг мають підписані контракти з автовиробниками. Але багато хто з них нічого не перевозить, оскільки авто за цими контрактами не надходять із підприємств. Адже на деяких автомобільних заводах просто зупинено конвеєри.

Така ситуація продовжується з початку нинішнього року. В результаті за багатьма новинками виник дефіцит. У тому числі й в Україні. А черги на популярні моделі розтягнулися до середини, або навіть кінця наступного 2022 року.

Через відсутність автомобілів багато перевізників опинилися в катастрофічному стані. Адже вони інвестували у транспорт і мають платити водіям бодай мінімальну зарплату. Кваліфіковані водії автовозів сьогодні у ЄС у дефіциті. Та й у нас в Україні – теж. Велика ймовірність, вважають ECG, що водії просто загубляться в інших галузях і, ймовірно, ніколи вже не повернуться до транспортної логістики. Що посилить існуючу нестачу водіїв і зробить відновлення пропускної спроможності поставок практично неможливим.

Водночас багато логістичних операторів зазнають значних збитків і не зможуть інвестувати у збільшені потужності. Коли обсяги виробництва автомобілів зрештою відновляться, готову продукцію вже не буде кому доставляти. Тобто відбудеться те саме, що трапилося з виробництвом чипів, тільки на ринку логістичних послуг. Компанії змінять флот автовозів на іншу спецтехніку і їх повернути буде вже не просто.

Саме тому ECG закликають виробників автомобілів гарантувати обсяги виробництва. Низькі та непередбачувані обсяги виробництва не просто завдають шкоди сектору логістики автомобілів. Наражаються на ризик інвестиції та подальше відновлення логістичних компаній.

У ECG вважають, що багато виробників не можуть або навіть не хочуть випускати прогнози обсягів виробництва з початку року. Вони страхують себе від претензій. І сьогодні навряд чи можна з упевненістю передбачити, коли ситуація покращає. І справа не тільки в добре задокументованій глобальній нестачі напівпровідників. Вже намітилася подальша нестача матеріалів, від алюмінію та магнію до шкіри. Тепер цей дефіцит нависає над галуззю.

В результаті, галузь логістики готових автомобілів (FVL) зараз дивиться в прірву. У короткостроковій перспективі життєздатність перевізників наражається на значний ризик. Водночас у середньостроковій перспективі галузь залишиться нездатною відреагувати на можливе відновлення обсягів виробництва або інвестувати в декарбонізацію та інші проблеми, з якими стикається логістика, - упевнені у ECG.

Президент ECG Вольфганг Гебель заявив: "Справа не лише у скороченні обсягів. Непередбачуваність унеможливлює повноцінне планування. Ефективність транспортних операцій значно впала. ECG вимагає, щоб галузь взяла на себе контрактні зобов'язання за мінімальними обсягами".

За великим рахунком, це було б непогано і для українських імпортерів та дилерів автомобілів.

Для довідки: понад 112 000 європейців зайняті безпосередньо в галузі автомобільної логістики, а ще 230 000 осіб побічно зайняті у цьому секторі.