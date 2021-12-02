Яценюк заявив, що хоче знову стати прем'єром

Лідер політичної партії Народний фронт, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014−2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що хоче знову очолити уряд, а його політична сила може взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради, повідомляє Новое время.

«Я хочу завершити те, що розпочав. Провести великі успішні і невідворотні зміни в Україні, започатковані у 2014-му. Для цього знову треба виграти парламентські вибори. Для цього треба сформувати уряд і очолити його. Отримати депутатський мандат і просто бути присутнім в політиці - не є і не буде моєю ціллю. Ціллю є - фундаментальні зміни й історичні рішення» , — сказав він.

Яценюк вважає, що під час його прем'єрства йому не дали завершити реформи.

На його думку, Народний фронт може вигравати вибори як перебуваючи у владі, так і в опозиції.