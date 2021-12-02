Зеленський вніс до Ради законопроект про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про множинне громадянство для українців, які проживають у країнах Європейського Союзу та США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Картка законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" з підстав та порядку набуття та припинення громадянства України" №6368 з'явилася на сайті парламенту.

Законопроект визначений президентом як нагальний.

Текст законопроекту поки що не оприлюднений.