Топ-3 нереально смачних напоїв, які зігріють зимою
В прохолодний зимовий вечір особливо хочеться тепла та затишку. Тому варто приготувати смачні напої, які можна пити, закутавшись у ковдру, і дивитись улюблені фільми з рідними людьми. Аромати шоколаду та кориці додадуть атмосферності, а смак подарує справжню насолоду, повідомляє Обозреватель.
Простими ідеями приготування зігріваючих напоїв поділилась кондитерка Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.
Гарячий шоколад з корицею
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл
- чорний шоколад – 200 г
- кориця
Для декору:
- збиті вершки
- шоколад (тертий)
Спосіб приготування:
1. Молоко з корицею прогріти в сотейнику.
2. У мірній склянці перебити занурювальним блендером з додаванням шоколаду до однорідності.
3. Вилити в улюблену чашку, прикрасити взбитими вершками і тертим шоколадом.
Гарячий шоколад з додаванням жовтка
- молоко– 500 мл
- жовтки – 60 г
- цукор – 20 г
- чорний шоколад – 150 г
Спосіб приготування:
1. В мірній склянці підігріти молоко.
2. Змішати в сотейнику жовтки і цукор.
3. Додати гаряче молоко до жовтків і перемішати.
3. Сотейник поставити на плиту і при постійному помішуванні довести масу до температури 82 градуси, повинен вийти крем "Англес". Дуже важливо, щоб жовтки не згорнулися, інакше буде омлет.
4. Покласти шоколад у мірну склянку і залити готовим кремом, перемішати.
5. Для ідеальної текстури взбити все занурювальним блендером.
6. Перелити в склянки і прикрасити маршмелоу.
Какао
Інгредієнти:
- молоко– 500 мл
- какао-порошок – 30 г
- цукрова пудра – 30 г
- кукурудзяний крохмаль – 20 г
Спосіб приготування:
1. З'єднати у мисці всі сухі інгредієнти: какао-порошок, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру.
2. Додати 1/3 холодного молока та перемішати до однорідної консистенції.
3. Вилити в сотейник підготовлену масу з какао і молоко, яке залишилося.
4. Поставте на плиту і при постійному помішуванні довести до кипіння, проварити 1 хвилину.
5. Розлити у склянки, прикрасити маршмелоу.