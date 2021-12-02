Топ-3 нереально смачних напоїв, які зігріють зимою

В прохолодний зимовий вечір особливо хочеться тепла та затишку. Тому варто приготувати смачні напої, які можна пити, закутавшись у ковдру, і дивитись улюблені фільми з рідними людьми. Аромати шоколаду та кориці додадуть атмосферності, а смак подарує справжню насолоду, повідомляє Обозреватель.

Простими ідеями приготування зігріваючих напоїв поділилась кондитерка Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.

Гарячий шоколад з корицею

Інгредієнти:

молоко – 500 мл

чорний шоколад – 200 г

кориця⁣⁣

⁣⁣ Для декору:

збиті вершки⁣⁣

шоколад (тертий)⁣⁣

Спосіб приготування:

1. Молоко з корицею прогріти в сотейнику.

2. У мірній склянці перебити занурювальним блендером з додаванням шоколаду до однорідності.

3. Вилити в улюблену чашку, прикрасити взбитими вершками і тертим шоколадом.

Гарячий шоколад з додаванням жовтка

молоко– 500 мл

жовтки – 60 г

цукор – 20 г

чорний шоколад – 150 г

Спосіб приготування:

1. В мірній склянці підігріти молоко.

2. Змішати в сотейнику жовтки і цукор.

3. Додати гаряче молоко до жовтків і перемішати. ⁣⁣

3. Сотейник поставити на плиту і при постійному помішуванні довести масу до температури 82 градуси, повинен вийти крем "Англес". Дуже важливо, щоб жовтки не згорнулися, інакше буде омлет. ⁣⁣

4. Покласти шоколад у мірну склянку і залити готовим кремом, перемішати. ⁣⁣

5. Для ідеальної текстури взбити все занурювальним блендером.

6. Перелити в склянки і прикрасити маршмелоу.

Какао

Інгредієнти:

молоко– 500 мл

какао-порошок – 30 г

цукрова пудра – 30 г

кукурудзяний крохмаль – 20 г

Спосіб приготування:

1. З'єднати у мисці всі сухі інгредієнти: какао-порошок, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру.⁣⁣

2. Додати 1/3 холодного молока та перемішати до однорідної консистенції.⁣⁣

3. Вилити в сотейник підготовлену масу з какао і молоко, яке залишилося. ⁣⁣

4. Поставте на плиту і при постійному помішуванні довести до кипіння, проварити 1 хвилину.

5. Розлити у склянки, прикрасити маршмелоу.