Жіноча тенісна асоціація відмовилася від турнірів у Китаї

Жіноча тенісна асоціація (WTA) тимчасово відмовилася від проведення турнірів у Китаї та Гонконгу в 2022 році, повідомляє УНІАН.

Про це заявив глава WTA Стів Саймон, передає офіційний сайт організації.

Дане рішення WTA пов'язане з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила в сексуальному домаганні колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі, після чого більш ніж на два тижні перестала виходити на зв'язок.

"Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок і замітати під килим звинувачення в сексуальному насильстві, то основа WTA - рівність для жінок - значно постраждає. Я не можу допустити, щоб таке сталося з WTA і її гравцями" , - заявив Саймон.

"В результаті з повною підтримкою ради директорів WTA я оголошую про негайне припинення всіх турнірів в Китаї, включаючи Гонконг. Я не можу з чистою совістю просити наших спортсменок виступати там, де Пен Шуай не має можливості вільно доносити свої думки та, як здається, була змушена відкликати свої звинувачення. І з урахуванням нинішньої ситуації я вкрай побоююся ризиків, з якими наші гравці та працівники можуть зіткнутися, якщо ми проведемо турніри в Китаї в 2022-му" , - додав він.

Саймон висловив жаль, що "до цього дійшло", а також підкреслив, що в тенісних спільнотах Китаю і Гонконгу є багато "прекрасних людей", з якими WTA працювала довгі роки.

"Але поки Китай не зробить ті кроки, які ми просили, ми не можемо ризикувати нашими гравцями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті та влада Китаю вживе заходів" , - підсумував Саймон.

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