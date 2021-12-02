Лукашенко не виключив дострокові президентські вибори у Білорусі

Олександр Лукашенко не виключив проведення дострокових виборів глави держави після прийняття оновленої Конституції. Планується, що конституційний референдум відбудеться не пізніше лютого 2022 року, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"Вони можуть максимум відбутися в строк, але, можливо, будуть і дострокові вибори... На підставі, що президент так вирішить, або в перехідних положеннях Конституції будуть закріплені інші терміни виборів" , - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що після прийняття на референдумі оновленої конституції необхідно буде переобрати всі органи влади. При цьому Олександр Лукашенко сумнівається, що президентські вибори відбудуться вже наступного літа.

Він також не зміг визначиться, чи стане він брати участь у наступних виборах.

"Не знаю. Чесно, не знаю" , - сказав він.

За його словами, це залежатиме насамперед від ситуації в країні.