В ООН розкритикували обмеження на поїздки через "Омікрон"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш називає запровадження нових обмежень у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" "несправедливим", повідомляє "Интерфакс".

За його словами на пресконференції в середу в Нью-Йорку, чергові заборони на подорожі через погіршення ситуації з COVID-19 "не лише несправедливі та каральні, а й неефективні".

Свою позицію він аргументував тим, що обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.

Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.