У Дніпрі збудували першу в історії міста об'їзну дорогу

У Дніпрі завершують будівництво Південної об’їзної дороги. Нова магістраль вже з’єднала Запорізьку трасу та Південний міст, залишилось облаштувати освітлення, встановити нові знаки та нанести розмітку, повідомляє УНІАН.

Перший обхід міста побудували у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", – зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Наразі фахівці встановлюють додаткове освітлення на окремих ділянках магістралі. Зокрема, ліхтарями оснастять розв’язки та підхід до мосту.

Перша об’їзна міста протяжністю 7 км має чотири смуги рухи. На перетині з вулицею Аеропортівською спорудили дворівневу розв’язку для зручного сполучення з летовищем. А на ділянці уздовж полів звели шляхопровід для проїзду сільгосптехніки.

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"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", – розповів голова Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Загалом в області будують три магістралі: трасу в напрямку Києва, Південний та Північний обходи Дніпра.

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Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за період з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

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