У Дніпрі збудували першу в історії міста об'їзну дорогу

У Дніпрі завершують будівництво Південної об’їзної дороги. Нова магістраль вже з’єднала Запорізьку трасу та Південний міст, залишилось облаштувати освітлення, встановити нові знаки та нанести розмітку, повідомляє УНІАН.

Перший обхід міста побудували у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів" , – зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Наразі фахівці встановлюють додаткове освітлення на окремих ділянках магістралі. Зокрема, ліхтарями оснастять розв’язки та підхід до мосту.

Перша об’їзна міста протяжністю 7 км має чотири смуги рухи. На перетині з вулицею Аеропортівською спорудили дворівневу розв’язку для зручного сполучення з летовищем. А на ділянці уздовж полів звели шляхопровід для проїзду сільгосптехніки.

"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар" , – розповів голова Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Загалом в області будують три магістралі: трасу в напрямку Києва, Південний та Північний обходи Дніпра.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за період з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.