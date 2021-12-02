Сьогодні Рада розгляне бюджет: комітет схвалив законопроект

Сьогодні вночі Бюджетний комітет затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік.

Про це заявили народні депутати Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") та Володимир Гевко ("Слуга народу").

"Бюджетні ночі повертаються: Бюджетний комітет затвердив проєкт Держбюджету на 2022 рік о 3 ночі" , - написав Гончаренко.

За його інформацією, у сесійній залі документ почнуть розглядати о 10:30.

Нардеп від "СН" Володимир Гевко також повідомив, що сьогодні проєкт держбюджету буде внесено до Ради і за нього голосуватимуть депутати у другому читанні.

"Сьогодні о 03:10 Комітетом з бюджету схвалено проект Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) у другому читанні.