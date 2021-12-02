У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі

У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі

В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ, повідомляє Сьогодні.

"Червона" зона

Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.

У цій зоні 18 регіонів та Київ:

  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська
  • Закарпатська

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську
  • Кіровоградську
  • Чернівецьку
  • Харківську

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