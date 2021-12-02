У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі

В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ, повідомляє Сьогодні.

"Червона" зона

Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.

У цій зоні 18 регіонів та Київ:

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

Полтавська

Закарпатська

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області: