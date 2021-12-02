У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі
В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ, повідомляє Сьогодні.
"Червона" зона
Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.
У цій зоні 18 регіонів та Київ:
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська
- Закарпатська
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільську
- Кіровоградську
- Чернівецьку
- Харківську