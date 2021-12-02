МЗС України перевіряє інформацію про затримання в РФ трьох українців

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання російською ФСБ трьох українців.﻿ Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє УНІАН.

За його словами, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Як повідомляється на сайті Федеральної служби безпеки РФ, "на території трьох російських регіонів припинена розвідувально-диверсійна діяльність українських спецслужб".

У повідомленні сказано про затримання двох нібито агентів СБУ із зазначенням їх імен, які прибули в РФ для "збору інформації та здійснення фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури".

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".

Він нібито також дав свідчення.

За даними ФСБ, теракт планувалося здійснити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.