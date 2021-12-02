Усик може побитися з Ф'юрі вже навесні

Для цього табором Циганського короля мають бути запропоновані правильні гроші двом боксерам – Ентоні Джошуа та самому Олександру Усику, повідомляє Сьогодні.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що його підопічний може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійте вже навесні 2022 року.

Для цього табір Тайсона Фьюрі має запропонувати гідні гроші як Джошуа, який має право на реванш з Усіком, так і самому Усику.

Мабуть, у випадку з Усиком Красюк має на увазі, що це не має бути розподіл гонорарів у співвідношенні 80 на 20 на користь Ф'юрі, який раніше не влаштував Ділліана Уайта.

"Розмови про те, що Джошуа відійде убік, ведуться з часів перемоги Ф'юрі над Уайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона.".

"Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і якщо Джошуа дозволить це зробити", - сказав Олександр Красюк у коментарі Sky Sports .

Нагадаємо, за вересневий бій з Джошуа, за даними ЗМІ, Усик міг заробити близько 18 млн доларів.

За реванш ця сума має помітно зрости, тому що розподіл виручки буде вже не з перекосом у бік британця, а 50 на 50.