У ФСБ Росії повідомили про затримання "українських диверсантів"

ФСБ Росії повідомила про затримання трьох нібито "агентів" українських спецслужб та припинення їх "диверсійно-розвідувальної діяльності".

Про це повідомляє "РИА Новости" у Телеграмі.

За даними ЗМІ, затримано батька і сина, які "збирали дані про стратегічні об'єкти", а також "молоду людину, яка планувала теракт".

У ФСБ заявили, що затримані планували "підрив щогли радіоцентру Чорноморського флоту, вежі телецентру Криму та мобільної газотурбінної електростанції". Для цього один із затриманих нібито планував "підірвати дві саморобні бомби по 1,5 кг тротилу".

У ЗМІ назвали імена затриманих: Зіновій Коваль та його син Ігор Коваль; Олександр Цілик, (позначений як "агент ГУР Міноборони"); Сергій Швиденко (позначений як "старший офіцер ГУР МО України").