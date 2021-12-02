Nissan показала концепт за мотивами боліда Formula E
Японська компанія Nissan показав цікавий концепт Ariya Single Seater Concept, який створений за мотивами гоночного боліда Formula E. Новинка має продемонструвати можливості силового агрегату електричного кросовера Ariya., повідомляє Обозреватель.
Унікальний концепт представили на заході Nissan Futures, присвяченому новим технологіям. Автомобіль створений у стилістиці футуризму та використовує елементи дизайну електричних гоночних болідів, що використовуються у чемпіонаті FIA Formula E. Кузов концепткара виготовлений із вуглепластику.
За допомогою концепту Ariya Single Seater творці хотіли показати потенціал використання електричного силового агрегату, що використовується у новому кросовері Ariya. Крім того, болід буде використовуватись у дослідженнях, що проводяться компанією в галузі електрифікації.
Нагадаємо, що перший серійний електричний кросовер Nissan Ariya пропонується покупцям у Японії у чотирьох модифікаціях. Передньопривідна версія буде доступна з електродвигуном потужністю 217 або 242 к.с., а для моделі з приводом на всі колеса доступна силова установка потужністю 278 або 305 сил. Залежно від віддачі двигуна на розгін з 0 до 100 км/год. автомобілю знадобиться 5,1-7,5 с. Покупці також можуть вибирати між двома варіантами батареї – енергомісткістю 66 або 91 кВтг. На першій електрокар здатний подолати до 360 км, а з потужнішою – до 500 км за циклом WLTP.
За своїми розмірами Nissan Ariya можна порівняти з кросовером X-Trail. Автомобіль отримав елегантну зовнішність та просторий салон.