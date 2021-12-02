Nissan показала концепт за мотивами боліда Formula E

Японська компанія Nissan показав цікавий концепт Ariya Single Seater Concept, який створений за мотивами гоночного боліда Formula E. Новинка має продемонструвати можливості силового агрегату електричного кросовера Ariya.﻿, повідомляє Обозреватель.

Унікальний концепт представили на заході Nissan Futures, присвяченому новим технологіям. Автомобіль створений у стилістиці футуризму та використовує елементи дизайну електричних гоночних болідів, що використовуються у чемпіонаті FIA Formula E. Кузов концепткара виготовлений із вуглепластику.

Ariya Single Seater Concept представили на заході Nissan Futures, присвяченому новим технологіям. Джерело: Nissan

За допомогою концепту Ariya Single Seater творці хотіли показати потенціал використання електричного силового агрегату, що використовується у новому кросовері Ariya. Крім того, болід буде використовуватись у дослідженнях, що проводяться компанією в галузі електрифікації.

За допомогою концепту Ariya Single Seater творці хотіли показати потенціал використання електричного силового агрегату, що використовується у новому кросовері Ariya. Джерело: Nissan

Кузов концепткара виготовлений із вуглепластику. Джерело: Nissan

Нагадаємо, що перший серійний електричний кросовер Nissan Ariya пропонується покупцям у Японії у чотирьох модифікаціях. Передньопривідна версія буде доступна з електродвигуном потужністю 217 або 242 к.с., а для моделі з приводом на всі колеса доступна силова установка потужністю 278 або 305 сил. Залежно від віддачі двигуна на розгін з 0 до 100 км/год. автомобілю знадобиться 5,1-7,5 с. Покупці також можуть вибирати між двома варіантами батареї – енергомісткістю 66 або 91 кВтг. На першій електрокар здатний подолати до 360 км, а з потужнішою – до 500 км за циклом WLTP.

Электрический кроссовер Ariya. Джерело: Nissan

За своїми розмірами Nissan Ariya можна порівняти з кросовером X-Trail. Автомобіль отримав елегантну зовнішність та просторий салон.