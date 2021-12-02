Google присвятив дудл Жоржу Сера: біографія та досягнення

2 грудня компанія Гугл присвятила свій новий дудл Жоржу Сера – французькому видатному художнику. На заставці компанії слово Google перетворюється в яскраву картину за допомогою тисяч шматочків мозаїки. Дудл виконаний в техніці пуантилізму, яку винайшов Сера, повідомляє УНІАН.

Жорж Сера - біографія і творчі досягнення

Майбутній художник народився 2 грудня 1859 р. в Парижі в багатій інтелігентній родині. Жорж Сера відвідував школу малюнка і Академію мистецтв. Юнак довго шукав власний стиль і займався самоосвітою, вивченням оптики і світла.

Після виставки імпресіоністів того часу він знайшов власний стиль. Ним став пуантилізм - техніка живопису, при якій картину зображують за допомогою тисяч точок одного розміру. Сера заповнював точками величезні полотна. Дивитися на них потрібно було з великої відстані, щоб точки зливалися в цілісну картину.

Паризькі салони не прийняли картини Жоржа. Він сформував незалежне художнє товариство з іншими художниками в 1884 році. У тому ж році він почав роботу над своєю найвідомішою картиною "Недільний день на острові Гранд-Жатт", яка зайняла два роки.

Недільний день на острові Гранд-Жатт / картина Жоржа Сера

Всього Сера створив не дуже багато картин. Життя художника забрала дифтерія. Жоржу був 31 рік. Створений ним стиль став початком неоімпресіонізму - нового руху у французькому живописі, який назавжди змінив мистецтво. Його картини виставлені в престижних світових галереях.

Картини Жоржа Сера

Купальщики в Ан'єрі / картина Жоржа Сірка

Жінка, яка пудриться / картина Жоржа Сірка

Фігури / картина Жоржа Сірка

Берег річки / картина Жоржа Сірка