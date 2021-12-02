Скільки заробляють біатлоністи на Кубку світу
Сьогодні на Кубку світу з біатлону в Естерсунді стартує другий етап, який відкриють спринти. За подіум у Швеції боротимуться і 10 українців, які, крім медалі, можуть отримати і солідний гонорар від Міжнародного союзу біатлоністів, повідомляє Обозреватель.
Дивіться, скільки заробляли лідери минулого сезону і які призові заплановані у нинішньому на Кубку світу. Причому гроші в особистих гонках отримують не лише медалісти та учасники квіткової церемонії, а й уся перша 20-ка.
Минулого року найбільше в українській команді заробила Юлія Джима, яка потрапляла до призів на етапах Кубка світу. Її дохід із призових без урахування податків склав 59 000 євро, у Олени Підгрушної – 25 650, у Дар'ї Блашко – 21 200.
У чоловіків у нашій збірній Артем Прима мав 30 150 євро, заробіток Дмитра Підручного – 25 000, Антона Дудченка – 11 000.
А ось у світовому біатлоні на вершині норвежці. У володарки Кубка світу Тіріл Екхофф – прибуток від IBU за сезон склав 386 000 євро. Марті Олсбю Ройселанд, яка стала другою у загальному заліку, поклала на свій рахунок 254 000.
У чоловіків, що билися за великий Кришталевий глобус, Йоханнес Тінгнес Бе і Стурла Легрейд заробили понад 300 тисяч євро кожен. У підсумку у переможця загального заліку Бе 348 350 євро, у сенсації минулого сезону Легрейда – 321 950.
Призові на Кубку світу з біатлону у сезоні-2021/2022
Призові в індивідуальних перегонах:
- 1 місце – 15 000 євро
- 2 місце – 12 000 євро
- 3 місце – 9000 євро
- 4 місце – 7000 євро
- 5 місце – 6000 євро
- 6 місце – 5000 євро
- 10 місце – 2500 євро
- 11 місце – 2000 євро
- 12 місце – 1 750 євро
- 13 місце – 1500 євро
- 14 місце – 1 250 євро
- 15 місце – 1000 євро
- 16 місце – 900 євро
- 17 місце – 800 євро
- 18 місце – 700 євро
- 19 місце – 600 євро
- 20 місце – 500 євро
Естафетні гонки:
- 1 місце – 24 000 євро (по 6000 на кожного учасника)
- 2 місце – євро (по 4500 на кожного учасника)
- 3 місце – євро (по 3500 на кожного учасника)
- 4 місце – 10 000 євро (по 2500 на кожного учасника)
- 5 місце – 8000 євро (по 2000 на кожного учасника)
- 6 місце – 6000 євро (по 1500 на кожного учасника)
Сінгл-міксти:
- 1 місце – 12 000 євро (по 6000 на кожного учасника)
- 2 місце – 9000 євро (по 4500 на кожного учасника)
- 3 місце – 7000 євро (по 3500 на кожного учасника)
- 4 місце – 5000 євро (по 2500 на кожного учасника)
- 5 місце – 4000 (по 2000 на кожного учасника)
- 6 місце – 3000 (по 1500 на кожного учасника)
Призові за підсумкове місце у загальному заліку Кубка світу
- 1 місце – 28 000 євро
- 2 місце – 23 000 євро
- 3 місце – 18 000 євро
- 4 місце – 15 000 євро
- 5 місце – 13 000 євро
- 6 місце – 10 000 євро
- 7 місце – 9 000 євро
- 8 місце – 8000 євро
- 9 місце – 7000 євро
- 10 місце – 6000 євро
Але тут варто пам'ятати, що із зазначених сум утримуються податки, які, залежно від країни проведення етапу, можуть становити навіть до 40–50%.