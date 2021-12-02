Скільки заробляють біатлоністи на Кубку світу

Сьогодні на Кубку світу з біатлону в Естерсунді стартує другий етап, який відкриють спринти. За подіум у Швеції боротимуться і 10 українців, які, крім медалі, можуть отримати і солідний гонорар від Міжнародного союзу біатлоністів, повідомляє Обозреватель.

Дивіться, скільки заробляли лідери минулого сезону і які призові заплановані у нинішньому на Кубку світу. Причому гроші в особистих гонках отримують не лише медалісти та учасники квіткової церемонії, а й уся перша 20-ка.

Українка Юлія Джима під час перегонів в Естерсунді. Джерело: biathlon.com.ua

Минулого року найбільше в українській команді заробила Юлія Джима, яка потрапляла до призів на етапах Кубка світу. Її дохід із призових без урахування податків склав 59 000 євро, у Олени Підгрушної – 25 650, у Дар'ї Блашко – 21 200.

Лідер збірної України Дмитро Підручний. Джерело: Biathlon.com.ua

У чоловіків у нашій збірній Артем Прима мав 30 150 євро, заробіток Дмитра Підручного – 25 000, Антона Дудченка – 11 000.

А ось у світовому біатлоні на вершині норвежці. У володарки Кубка світу Тіріл Екхофф – прибуток від IBU за сезон склав 386 000 євро. Марті Олсбю Ройселанд, яка стала другою у загальному заліку, поклала на свій рахунок 254 000.

Лідери із призових у жіночому біатлоні. Джерело: extrarunde-biathlon.de

У чоловіків, що билися за великий Кришталевий глобус, Йоханнес Тінгнес Бе і Стурла Легрейд заробили понад 300 тисяч євро кожен. У підсумку у переможця загального заліку Бе 348 350 євро, у сенсації минулого сезону Легрейда – 321 950.

Лідери із призових у чоловічому біатлоні. Джерело: extrarunde-biathlon.de

Призові на Кубку світу з біатлону у сезоні-2021/2022

Призові в індивідуальних перегонах:

1 місце – 15 000 євро

2 місце – 12 000 євро

3 місце – 9000 євро

4 місце – 7000 євро

5 місце – 6000 євро

6 місце – 5000 євро

10 місце – 2500 євро

11 місце – 2000 євро

12 місце – 1 750 євро

13 місце – 1500 євро

14 місце – 1 250 євро

15 місце – 1000 євро

16 місце – 900 євро

17 місце – 800 євро

18 місце – 700 євро

19 місце – 600 євро

20 місце – 500 євро

Юлія Джима на церемонії нагородження

Естафетні гонки:

1 місце – 24 000 євро (по 6000 на кожного учасника)

2 місце – євро (по 4500 на кожного учасника)

3 місце – євро (по 3500 на кожного учасника)

4 місце – 10 000 євро (по 2500 на кожного учасника)

5 місце – 8000 євро (по 2000 на кожного учасника)

6 місце – 6000 євро (по 1500 на кожного учасника)

Українські біатлоністки готові дати бій фавориткам

Сінгл-міксти:

1 місце – 12 000 євро (по 6000 на кожного учасника)

2 місце – 9000 євро (по 4500 на кожного учасника)

3 місце – 7000 євро (по 3500 на кожного учасника)

4 місце – 5000 євро (по 2500 на кожного учасника)

5 місце – 4000 (по 2000 на кожного учасника)

6 місце – 3000 (по 1500 на кожного учасника)

Біатлоністки на відстані. Джерело: Facebook ФБУ

Призові за підсумкове місце у загальному заліку Кубка світу

1 місце – 28 000 євро

2 місце – 23 000 євро

3 місце – 18 000 євро

4 місце – 15 000 євро

5 місце – 13 000 євро

6 місце – 10 000 євро

7 місце – 9 000 євро

8 місце – 8000 євро

9 місце – 7000 євро

10 місце – 6000 євро

Але тут варто пам'ятати, що із зазначених сум утримуються податки, які, залежно від країни проведення етапу, можуть становити навіть до 40–50%.