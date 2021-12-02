У Китаї придумали "швейцарського вченого" заради фейків про США та COVID-19

Китайські користувачі Facebook придумали створити обліковий запис швейцарського вченого Вілсона Едвардса, який майже місяць розповсюджував фейки про коронавірусну інфекцію та США. Про це, з посиланням на Business Insider, повідомляє Лента.Ру.

Заяви «вченого» особливо активно поширювалися на Facebook та Twitter у період з 24 липня по 10 серпня. Він публікував заяви про те, що США залякують своїх громадян та переконують їх у причетності китайців до появи SARS-CoV-2.

За цей час фейки Едвардса поширилися соціальними мережами, їх також передруковували державні ЗМІ Китаю.

Facebook заблокував акаунт користувача лише 10 серпня. Це сталося після того, як представники швейцарської влади підтвердили: громадянина країни з таким ім'ям не існує. Тоді ж стало відомо, що обліковий запис Едвардса створили напередодні 24 липня за 12 годин.

Нагадаємо, 2 серпня члени Республіканської партії з Палати представників США оприлюднили доповідь, у якій наводилися докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані. Звіт республіканців ґрунтувався на інформації із відкритих джерел. Автори документа також закликали американський уряд запровадити санкції проти вчених з Уханьського інституту вірусології.