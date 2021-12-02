Освітлення в інтер'єрі: 5 модних дизайнерських прийомів

Грамотно розміщені світильники підкреслюють переваги інтер'єру. Модні дизайнерські прийоми в інтер'єрі можна реалізувати у будь-якій квартирі, повідомляє Профиль.

Лінійне підсвічування

Проведені вздовж довгих стінок лінії світильників роблять кімнату візуально ширшою. Для цього можна використовувати магнітні системи, світлодіодне підсвічування або лінії підвісних світильників на довгих шнурах.

Акценти за допомогою кольорових світлодіодів

У темний час доби кольорові світлодіодні стрічки допоможуть підкреслити вдале рішення кольору приміщення. Їх розміщують так, щоб яскраве світло не бив у вічі. Сучасні світлодіодні стрічки можуть змінювати відтінок білого від теплого до холодного або перемикатися на різні кольори.

Підсвічування декору та фактурних стін

Фактурні стіни – популярне дизайнерське рішення. Увечері вона особливо ефектно виглядатиме при правильному підсвічуванні, зазначають фахівці. Можна встановити настінні бра або інші відповідні світильники.

Асиметричні світильники

Багато дизайнерів останнім часом відмовляються від симетричних інтер'єрів. Вони радять, наприклад, повісити по обидва боки ліжка або дивану різні стельові світильники на довгому шнурі або поставити настільну лампу з одного боку, а з іншого – повісити бра.

Підвісні світильники різної форми

Дизайнери рекомендують вибирати стельові світильники різної форми. Вони пожвавлюють простір. При цьому бажано використовувати в одній кімнаті світильники одного кольору або виготовлені з однакового матеріалу.