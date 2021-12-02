Лукашенко анонсував спільні навчання з РФ на кордоні України
Олександр Лукашенко заявив, що білоруські та російські військові невдовзі проведуть навчання на кордоні з Україною, повідомляє РИА Новости.
"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні", - сказав Лукашенко.
За його словами, ці навчання пройдуть "десь у два етапи у найближчі пару місяців".
"Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо", - заявив він.
Він наголосив, що для цього все готове.