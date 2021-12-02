Лукашенко анонсував спільні навчання з РФ на кордоні України

Олександр Лукашенко заявив, що білоруські та російські військові невдовзі проведуть навчання на кордоні з Україною, повідомляє РИА Новости.

"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні" , - сказав Лукашенко.

За його словами, ці навчання пройдуть "десь у два етапи у найближчі пару місяців".

"Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо" , - заявив він.

Він наголосив, що для цього все готове.