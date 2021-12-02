Кива подає до суду на "Бігус.Інфо"
Нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що подаватиме до суду на "Бігус.інфо" за поширення неправдивої інформації з метою його дискредитації, повідомляє Страна.ua.
Раніше на каналі «Бігус-інфо» з'явилося відео, де журналісти розповіли про те, що під час обшуків у Киви нібито виявили купу золота та картини першого заступника головного редактора інтернет-видання "Страна" Світлани Крюкової.
За словами депутата, журналісти взяли фото на сайті ДБР із зовсім іншої справи і жодного золота у нього не знаходили.
"Я надаю вам фото взяті "Бігус. інфо" — вони їх взяли із сайту ДБР, який рапортував місяць тому про викриття конвертаційного центру. Тобто, вони взяли ці фото іншої справи та приліпили їх до приміщення, де проходили обшуки в той момент, коли я там перебував", - обурився Кива.
Він заявив, що подає до суду та вимагає спростування.
За словами народного депутата, під час обшуків нічого особливого не знайшли.
"Я надаю вам офіційні документи: акт огляду, вилучені речі в цьому будинку, який орендований матір'ю моєї дитини. Там все написано, що нічого не знайшли, крім шкарпеток, трусів та спортивного костюма. І більше нічого", - повідомив депутат.
Також Кива відповів, чому не задекларував картини авторства Світлани Крюкової.
"Це не картини Світлани, а репродукції з них. Я ці репродукції колекціоную як листівки пам'яті для Зеленського. Коли зміниться влада і він піде з посади — сидітиме, дивитиметься на стіни і з тугою згадуватиме опозицію", — підсумував Ілля Кива.
У розпорядженні видання з'явився протокол обшуку в Киви, з якого випливає, що у нього не знаходили золото та інші предмети, про які йдеться у сюжеті "Бігус.інфо".
До речі, цей сюжет на каналі Бігуса в YouTube вже недоступний, а сам Бігус вибачився за фейк.
Журналіст заявив, що одне з джерел у правоохоронних органах скинув фотографії з дому Іллі Киви під час обшуку і в цьому загальному наборі були фото з обшуку конвертаційного центру.
За словами Бігуса, це перша помилка такого масштабу за 8 років у редакції. Найближчим часом журналісти спробують зв'язатися з кожним медіа із проханням прибрати цю інформацію.