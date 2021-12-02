У Хлєбнікової діагностували опік очей: почалося зараження тканин обличчя

Відома радянська та російська співачка Марина Хлєбнікова, як і раніше, перебуває в медикаментозній комі після пожежі у власній квартирі. Стало відомо, що у артистки сильно постраждали очі та почалося зараження тканин обличчя, повідомляє Обозреватель.

Наразі стан оцінюється як стабільно важкий, повідомляє Telegram-канал Mash. Лікарі діагностували у неї опік рогівки. ﻿Медики вводять антибіотики, щоб інфекція не поширювалася далі. Співачка страждає від сильного болю, тому коли її виведуть із коми – невідомо.

Повідомляється, що родичам та близьким заборонено відвідувати Хлєбнікову. Будь-який контакт може зашкодити пацієнтці та викликати зайвий стрес. Лікарі побоюються, що присутність сторонніх у палаті може спровокувати появу нових заражень у співачки.