Vodafone скасовує ліміти на дзвінки всім українським операторам

Мобільний оператор Vodafone Україна запускає новорічну акцію «З Vodafone усі свої» з безлімітними дзвінками на всіх операторів України та користування месенджерами без обмежень, повідомляє ITC.ua.

Акція доступна без додаткових платежів — щоб скористатись пропозицією достатньо бути клієнтом тарифів Vodafone та оплатити свій звичайний пакет послуг на місяць.

Замовити послугу «З Vodafone усі свої» можна до 31 січня 2022 року, набравши комбінацію *888# або в додатку My Vodafone. Клієнти, які подадуть заявку на активацію у цей період, отримають необмежену кількість хвилин для дзвінків на номери усіх операторів України та безліміт на користування месенджерами, в межах послуги Online PASS до 28.02.2021 року. Таку акцію Vodafone проводить вже другу зиму поспіль.

Online Pass дозволяє без обмежень та без плати за трафік користуватися популярними месенджерами та застосунками для відеозв’язку. До пакета входять Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat та FaceTime.