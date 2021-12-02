Глава католицької церкви Папа Римський Франциск збирається з візитом до України. Про це повідомив голова греко-католицької церкви Святослав Шевчук під час Київського форуму безпеки, передає "Политика Страны" в Telegram.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсовано, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу та нашої держави" , - заявив Шевчук.

Він заявив, що нещодавно особисто спілкувався з понтифіком, і той дуже цікавиться справами України.