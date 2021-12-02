Заступник голови МЗС України подав у відставку

Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок подав заяву про відставку. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Копію заяви Божок опублікував у себе на Twitter, пообіцявши про причини повідомити пізніше.

"Подав у відставку. Чому? Настане час, розповім", - написав він, даючи зрозуміти, що йде не з добрим настроєм.

Подавши у відставку.

Чому? Прийде година, розкажу.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

Божок відомий тим, що проходить підозрюваним у справі Семочка. За часів Порошенка Божок обіймав посаду голови СЗР. І призначив Сьомочко своїм заступником, чим, на думку слідства, порушив закон.

2020 року Божку вручили підозру, але не змогли навіть усунути з посади: суд вважав позицію слідства неаргументованою. Божок на суді заявив, що він не мав повноважень заперечувати і ставити під сумнів указ президента.