Заступник голови МЗС України подав у відставку
Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок подав заяву про відставку. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".
Копію заяви Божок опублікував у себе на Twitter, пообіцявши про причини повідомити пізніше.
"Подав у відставку. Чому? Настане час, розповім", - написав він, даючи зрозуміти, що йде не з добрим настроєм.
Божок відомий тим, що проходить підозрюваним у справі Семочка. За часів Порошенка Божок обіймав посаду голови СЗР. І призначив Сьомочко своїм заступником, чим, на думку слідства, порушив закон.
2020 року Божку вручили підозру, але не змогли навіть усунути з посади: суд вважав позицію слідства неаргументованою. Божок на суді заявив, що він не мав повноважень заперечувати і ставити під сумнів указ президента.